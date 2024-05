Copa America 2024: Every squad announced so far as Brazil leave out big names…

Excitement is building for this summer’s Copa America as the first squads are announced by the 16 competing countries.

Fourteen stadiums across the United States will host the action in June and July as holders Argentina look to defend the trophy they won three years ago.

We’ve listed all the currently announced squads for this year’s tournament and will keep this page updated until the big kick-off on June 20.

Group A

Argentina

N/A

Canada

N/A

Chile (Preliminary)

Goalkeepers: Claudio Bravo (Real Betis), Brayan Cortes (Colo-Colo), Gabriel Arias (Racing), Vicente Reyes (Norwich City), Lawrence Vigouroux (Burnley)

Defenders: Gary Medel (Vasco de Gama), Mauricio Isla (Independiente), Eugenio Mena (Universidad Catolica), Guillermo Maripan (Monaco), Paulo Diaz (River Plate), Enzo Roco (Al-Tai), Gabriel Suazo (Toulouse), Sebastian Vegas (Monterrey), Francisco Sierralta (Watford), Oscar Opazo (Colo-Colo), Igor Lichnovsky (Club America), Benjamin Kuscevic (Fortaleza), Matías Catalan (Talleres), Nicolas Diaz (Tijuana), Felipe Loyola (Huachipato), Nicolas Fernandez (Audax Italiano), Erick Wiemberg (Colo-Colo), Thomas Galdames (Godoy Cruz)

Midfielders: Arturo Vidal (Colo-Colo), Marcelo Diaz (Universidad de Chile), Erick Pulgar (Flamengo), Diego Valdes (Club America), Marcelino Nunez (Norwich City), Claudio Baeza (Toluca), Esteban Pavez (Colo-Colo), Pablo Galdames (Vasco de Gama), Felipe Mendez (CSKA Moscow), Rodrigo Echeverria (Huracan), Dario Osorio (Midtjylland), Williams Alarcon (Huracan), Cesar Perez (Union La Calera), Lucas Assadi (Universidad de Chile), Vicente Pizarro (Colo-Colo), Luciano Cabral (Coquimbo Unido), Ulises Ortegoza (Talleres)

Forwards: Alexis Sanchez (Inter Milan), Eduardo Vargas (Atletico Mineiro), Ben Brereton Diaz (Sheffield United), Jean Meneses (Toluca), Diego Rubio (Toluca), Victor Davila (CSKA Moscow), Felipe Mora (Portland Timbers), Alexander Aravena (Universidad Catolica), Diego Valencia (Atromitos), Marcos Bolados (Colo-Colo), Cristian Zavala (Colo-Colo), Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile), Steffan Pino (Deportes Iquique), Gonzalo Tapia (Universidad Catolica)

Peru

N/A

Group B

Ecuador

N/A

Jamaica

N/A

Mexico (Preliminary)

Goalkeepers: Luis Malagon (Club America), Julio Gonzalez (UNAM), Raul Rangel (Guadalajara)

Defenders: Cesar Montes (Almeria), Jorge Sanchez (Porto), Gerardo Arteaga (Monterrey), Johan Vasquez (Genoa), Israel Reyes (Club America), Victor Guzman (Monterrey), Jesus Orozco (Guadalajara), Brian Garcia (Toluca), Bryan Gonzalez (Pachuca), Alexis Pena (Necaxa)

Midfielders: Edson Alvarez (West Ham United), Orbelin Pineda (AEK Athens), Uriel Antuna (Cruz Azul), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Luis Romo (Monterrey), Roberto Alvarado (Guadalajara), Luis Chavez (Dynamo Moscow), Erick Sanchez (Pachuca), Diego Lainez (UANL), Fernando Beltran (Guadalajara), Marcelo Flores (UANL), Jordan Carillo (Santos Laguna), Andreas Mantano (Mazatlan)

Forwards: Alexis Vega (Toluca), Santiago Gimenez (Feyenoord), Cesar Huerta (UNAM), Julian Quinones (Club America), Guillermo Martínez (UNAM)

Venezuela (Preliminary)

Goalkeepers: Wuilker Farinez (Caracas), Rafael Romo (Universidad Catolica), Alain Baroja (Always Ready), Joel Graterol (America de Cali), Jose Contreras (Aguilas Doradas)

Defenders: Roberto Rosales (Sport Recife), Alexander Gonzalez (Emelec), Jhon Chancellor (Metropolitanos), Wilker Angel (Criciuma), Yordan Osorio (Parma), Nahuel Ferraresi (Sao Paulo), Miguel Navarro (Talleres), Christian Makoun (Anorthosis Famagusta), Jon Aramburu (Real Sociedad), Delvin Alfonzo (Millonarios), Diego Luna (Baltika Kaliningrad), Teo Quintero (Deinze), Renne Rivas (Caracas), Carlos Vivas (Deportivo Tachira)

Midfielders: Thomas Rincon (Santos), Romulo Otero (Santos), Darwin Machis (Cadiz), Jhon Murillo (Atlas), Junior Moreno (Al-Hazem), Yeferson Soteldo (Gremio), Jefferson Savarino (Botafogo), Yangel Herrera (Girona), Cristian Casseres (Toulouse), Jose Andres Martinez (Philadelphia Union), Eduard Bello (Mazatlan), Edson Castillo (Kaizer Chiefs), Samuel Sosa (Queretaro), Daniel Pereira (Austin FC), Telasco Segovia (Casa Pia), Kervin Andrade (Fortaleza), Jovanny Bolivar (Huesca), Jesus Bueno (Philadelphia Union), Matias Lacava (Vizela), Bryant Ortega (Caracas), Enrique Pena Zauner (Roda JC Kerkrade)

Forwards: Salomon Rondon (Pachuca), Josef Martinez (CF Montreal), Sergio Cordova (Sochi), Eric Ramirez (Atletico Nacional), Jhonder Cadiz (Famalicao), Alejandro Marques (Estoril), Freddy Vargas (Maccabi Bnei Reineh)

Group C

Bolivia

N/A

Panama

N/A

United States

N/A

Uruguay

N/A

Group D

Brazil

Goalkeepers: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Bento (Athletico Paranaense)

Defenders: Marquinhos (PSG), Danilo (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Guilherme Arana (Athletico Mineiro), Yan Couto (Girona), Lucas Beraldo (PSG), Wendell (Porto)

Midfielders: Lucas Paqueta (West Ham United), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Douglas Luiz (Aston Villa), Andreas Pereira (Fulham), Joao Gomes (Wolverhampton Wanderers)

Forwards: Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Endrick (Palmeiras), Savio (Girona), Evanilson (Porto)

Colombia

N/A

Costa Rica

N/A

Paraguay

N/A