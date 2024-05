Euro 2024 kicks off on 14 June as hosts Germany take on Scotland in Munich – and the 24 competing nations are starting to name their squads for the eagerly awaited tournament.

With the tournament getting ever closer, managers have been busy selecting and announcing their 26-man squads in preparation for Germany.

Want to know who’s in and who’s out? You’re in the right place. Here, we’ve brought together all of the squads that have been announced.

Group A

Germany (Preliminary)

Goalkeepers: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Stuttgart), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Defenders: Waldemar Anton (Stuttgart), Benjamin Heinrichs (Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstadt (Sttutgart), David Raum (Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Midfielders: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Fuhrich (Stuttgart), Pascal Gross (Brighton), Ilkay Gundogan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Munich), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich), Leroy Sane (Bayern Munich), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Forwards: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Fullkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Muller (Bayern Munich), Deniz Undav (Stuttgart)

Hungary

Goalkeepers: Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (Leipzig), Peter Szappanos (Paks)

Defenders: Botond Balogh (Parma), Endre Botka (Ferencvaros), Marton Dardai (Hertha Berlin), Attila Fiola (Fehervar), Milos Kerkez (Bournemouth), Adam Long (Omonia), Zsolt Nagy (Puskas Akademia), Loic Nego (Le Harve), Willi Orban (Leipzig), Attila Szalai (Freiburg)

Midfielders: Bendeguz Bolla (Servette), Daniel Gazdag (Philadelphia Union), Krisztofer Horvath (Kecskemet), Laszlo Kleinheisler (Hajduk Split), Mihaly Kata (MTK Budapest), Adam Nagy (Spezia), Andras Schafer (Union Berlin), Callum Styles (Sunderland), Dominik Szoboszlai (Liverpool)

Forwards: Martin Adam (Ulsan HD), Kevin Csoboth (Ujpest), Roland Sallai (Freiburg), Barnabas Varga (Ferencvaros)

Scotland

N/A

Switzerland (Preliminary)

Goalkeepers: Marvin Keller (Winterthur), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Pascal Loretz (Luzern), Yvon Mvogo (Lorient), Yann Sommer (Inter Milan)

Defenders: Manuel Akanji (Manchester City), Aurele Amenda (Young Boys), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach), Ulisses Garcia (Marseille), Albian Hajdari (Lugano), Kevin Mbabu (Augsburg), Bryan Okoh (Salzburg), Becir Omeragic (Montpellier), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schar (Newcastle United), Leonidas Stergiou (Stuttgart), Silvan Widmer (Mainz), Cedric Zesiger (Wolfsburg)

Midfielders: Michel Aebischer (Bologna), Uran Bislimi (Lugano), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Rennes), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Vincent Sierro (Toulouse), Filip Ugrinic (Young Boys), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Denis Zakaria (Monaco)

Forwards: Zeki Amdouni (Burnley), Kwadwo Duah (Ludogorets Razgrad), Breel Embolo (Monaco), Joel Monteiro (Young Boys), Dan Ndoye (Bologna), Noah Okafor (AC Milan), Renato Steffen (Lugano), Ruben Vargas (Augsburg), Andi Zeqiri (Genk), Steven Zuber (AEK Athens)

Group B

Albania

N/A

Croatia

N/A

Italy

N/A

Spain

N/A

Group C

Denmark

N/A

England

N/A

Serbia

N/A

Slovenia

N/A

Group D

Austria

N/A

France

Goalkeepers: Mike Maignan (AC Milan), Alphonse Areola (West Ham United), Brice Samba (Lens)

Defenders: Benjamin Pavard (Inter Milan), Jules Kounde (Barcelona), Theo Hernandez (AC Milan), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Jonathan Clauss (Marseille), Ferland Mendy (Real Madrid)

Midfielders: N’Golo Kante (Al-Ittihad), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)

Forwards: Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (PSG), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembele (PSG), Marcus Thuram (Inter Milan), Randal Kolo Muani (PSG), Bradley Barcola (PSG)

Netherlands (Preliminary)

Goalkeepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton)

Defenders: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Micky van de Ven (Tottenham), Stefan de Vrij (Inter Milan)

Midfielders: Denzel Dumfries (Inter Milan), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Xavi Simons (Leipzig), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV Eindhoven), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq)

Forwards: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Bobbery (Ajax), Memphis Depay (Atletico Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Hoffenheim)

Poland

N/A

Group E

Belgium

N/A

Romania

N/A

Slovakia

N/A

Ukraine

Goalkeepers: Heorhiy Bushchan (Dynamo Kyiv), Anatoliy Trubin (Benfica), Andriy Lunin (Real Madrid)

Defenders: Yukhym Konoplya (Shakhtar Donetsk), Bohdan Mykhaylichenko (Polissya Zhytomyr), Maksym Taloverov (LASK), Illya Zabarnyi (Bournemouth), Vitaliy Mykolenko (Everton), Valeriy Bondar (Shakhtar Donetsk), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kyiv), Oleksandr Svatok (Dnipro-1)

Midfielders: Serhiy Sydorchuk (Westerlo), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Ruslan Malinovskyi (Genoa), Mykhaylo Mudryk (Chelsea), Volodymyr Brazhko (Dynamo Kyiv), Viktor Tsyhankov (Girona), Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Mykola Shaparenko (Dynamo Kyiv), Heorhiy Sudakov (Shakhtar Donetsk)

Forwards: Andriy Yarmolenko (Dynamo Kyiv), Roman Yaremchuk (Valencia), Artem Dovbyk (Girona), Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk), Vladyslav Vanat (Dynamo Kyiv)

Group F

Czech Republic

N/A

Georgia

N/A

Portugal

N/A

Turkey

N/A