logo
logo
Go Ad-Free
team icon
Manchester City

The Premier League net spend table since Man City’s 115 charges were announced

Planet Football
Add as a preferred source on Google

Manchester City have the fourth-highest net spend of any Premier League club since their 115 charges were announced three years ago.

The investigation, appeals and court cases have all been kept behind closed doors, making every bit of recent City success feel marked with an asterisk.

But while the Premier League drags its heels, the footballing world has been carrying on and City have been especially busy in the transfer market.

Here’s the full breakdown of each club that has played Premier League football since February 2023 and their net spend since City were charged.

1. Arsenal

Expenditure: €637.3m
Income: €166.87m
Net Spend: €470.44m

2. Tottenham

Expenditure: €726.05m
Income: €259.7m
Net Spend: €466.35m

3. Man Utd

Expenditure: €705.7m
Income: €255.17m
Net Spend: €450.53m

4. Man City

Expenditure: €804.4m
Income: €387.78m
Net Spend: €416.62m

5. Liverpool

Expenditure: €695.35m
Income: €327.2m
Net Spend: €368.15m

6. Chelsea

Expenditure: €1.05bn
Income: €855.55m
Net Spend: €188.1m

7. Newcastle

Expenditure: €497.05m
Income: €31015m
Net Spend: €186.9m

8. Nottingham Forest

Expenditure: €478.96m
Income: €299.92m
Net Spend: €179.04m

9. Sunderland

Expenditure: €237.64m
Income: €85.92m
Net Spend: €151.73m

10. Burnley

Expenditure: €295.74m
Income: €148.06m
Net Spend: €147.68m

11. Ipswich

Expenditure: €220.51m
Income: €94.56m
Net Spend: €125.95m

12. West Ham

Expenditure: €489.05m
Income: €366.01m
Net Spend: €123.01m

13. Crystal Palace

Expenditure: €304.7m
Income: €197.85m
Net Spend: €106.85m

14. Fulham

Expenditure: €240.42m
Income: €141.3m
Net Spend: €99.12m

15. Brighton

Expenditure: €470.3m
Income: €384.89m
Net Spend: €85.41m

16. Bournemouth

Expenditure: €488.36m
Income: €378m
Net Spend: €70.37m

17. Aston Villa

Expenditure: €396.2m
Income: €348.18m
Net Spend: €48.02m

18. Everton

Expenditure: €220.89m
Income: €179.55m
Net Spend: €41.34m

19. Brentford

Expenditure: €279.45m
Income: €244.36m
Net Spend: €35.09m

20. Luton

Expenditure: €62.7m
Income: €43.2m
Net Spend: €19.5m

21. Sheffield United

Expenditure: €114.4m
Income: €102.5m
Net Spend: €11.85m

22. Leeds

Expenditure: €182.02m
Income: €203.48m
Net Spend: -€21.46m

23. Leicester

Expenditure: €136.94m
Income: €210.6m
Net Spend: -€73.66m

24. Wolves

Expenditure: €362.5m
Income: €515.6m
Net Spend: -€153.1m

25. Southampton

Expenditure: €204.51m
Income: €375.8m
Net Spend: -€171.29m

READ NEXT: Enzo Maresca’s dream Man City XI for 2026-27 as Elliot Anderson signing agreed

TRY A QUIZ: Can you name the 30 most expensive transfers between Premier League clubs?

Premier League Popular