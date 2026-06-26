The Premier League net spend table since Man City’s 115 charges were announced
Manchester City have the fourth-highest net spend of any Premier League club since their 115 charges were announced three years ago.
The investigation, appeals and court cases have all been kept behind closed doors, making every bit of recent City success feel marked with an asterisk.
But while the Premier League drags its heels, the footballing world has been carrying on and City have been especially busy in the transfer market.
Here’s the full breakdown of each club that has played Premier League football since February 2023 and their net spend since City were charged.
1. Arsenal
Expenditure: €637.3m
Income: €166.87m
Net Spend: €470.44m
2. Tottenham
Expenditure: €726.05m
Income: €259.7m
Net Spend: €466.35m
3. Man Utd
Expenditure: €705.7m
Income: €255.17m
Net Spend: €450.53m
4. Man City
Expenditure: €804.4m
Income: €387.78m
Net Spend: €416.62m
5. Liverpool
Expenditure: €695.35m
Income: €327.2m
Net Spend: €368.15m
6. Chelsea
Expenditure: €1.05bn
Income: €855.55m
Net Spend: €188.1m
7. Newcastle
Expenditure: €497.05m
Income: €31015m
Net Spend: €186.9m
8. Nottingham Forest
Expenditure: €478.96m
Income: €299.92m
Net Spend: €179.04m
9. Sunderland
Expenditure: €237.64m
Income: €85.92m
Net Spend: €151.73m
10. Burnley
Expenditure: €295.74m
Income: €148.06m
Net Spend: €147.68m
11. Ipswich
Expenditure: €220.51m
Income: €94.56m
Net Spend: €125.95m
12. West Ham
Expenditure: €489.05m
Income: €366.01m
Net Spend: €123.01m
13. Crystal Palace
Expenditure: €304.7m
Income: €197.85m
Net Spend: €106.85m
14. Fulham
Expenditure: €240.42m
Income: €141.3m
Net Spend: €99.12m
15. Brighton
Expenditure: €470.3m
Income: €384.89m
Net Spend: €85.41m
16. Bournemouth
Expenditure: €488.36m
Income: €378m
Net Spend: €70.37m
17. Aston Villa
Expenditure: €396.2m
Income: €348.18m
Net Spend: €48.02m
18. Everton
Expenditure: €220.89m
Income: €179.55m
Net Spend: €41.34m
19. Brentford
Expenditure: €279.45m
Income: €244.36m
Net Spend: €35.09m
20. Luton
Expenditure: €62.7m
Income: €43.2m
Net Spend: €19.5m
21. Sheffield United
Expenditure: €114.4m
Income: €102.5m
Net Spend: €11.85m
22. Leeds
Expenditure: €182.02m
Income: €203.48m
Net Spend: -€21.46m
23. Leicester
Expenditure: €136.94m
Income: €210.6m
Net Spend: -€73.66m
24. Wolves
Expenditure: €362.5m
Income: €515.6m
Net Spend: -€153.1m
25. Southampton
Expenditure: €204.51m
Income: €375.8m
Net Spend: -€171.29m
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